Det forteller operasjonsleder Robin Lindberg i Troms politidistrikt til NTB.

Han opplyser at nødetatene fikk melding om hendelsen, som skjedde ved Langnes flyplass på Tromsøya, klokken 3.55.

Noen minutter senere fikk politiet bekreftet at mannen var alene i bilen. Politiet opplyser at de har mistanke om promillekjøring. Bilføreren er sendt til legevakten for sjekk.