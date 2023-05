Væpnet politiaksjon etter ransmelding i Trondheim – mann pågrepet

En mann i 20-årene opplyste til politiet at han hadde blitt slått og noen fratatt eiendeler. Han ble sendt til St. Olavs hospital, men skal ikke være alvorlig skadd.

– Utgangspunktet var en ransmelding, men det vise seg å være noe helt annet. Det har vært en voldshendelse i en leilighet, sier etterforskningsleder Tor Erik Børstad på FSI (felles straffesaksinntak) i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han forteller at fornærmede tok seg ut av leiligheten der volden skjedde og ble funnet i en butikk i nærheten. De involverte i saken skal ifølge politiet tilhøre et rusmiljø i byen og er godt kjente for politiet.

– Fornærmede hadde skader som var forenlig med vold. Vi har ikke snakket med mannen, så det er litt uklart hva som er skjedd, sier Børstad.

En mann i 30-årene er pågrepet i saken og mistenkt for vold. Han ble pågrepet i sitt hjem klokken 21.45 fredag kveld.