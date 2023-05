Flertall skeptiske til å ta bussen oftere selv om prisene blir lavere

I en måling utført av Norstat på oppdrag fra NRK , sier 53 prosent av de spurte i Trøndelag at de ikke kommer til å reise mer kollektivt om prisen på månedskort blir redusert.

Men blant de spurte i aldersgruppen under 50 år, sier et flertall at billigere busskort vil føre til at de tar bussen mer.

Samfunnsøkonom Lana Krehic, som har forsket på kollektivtransport og etterspørsel, sier at det å redusere prisen på månedskort trolig vil få folk til å ta mer buss, men at andre løsninger vil ha bedre effekt.

– Hvis formålet er å få bilister til å ta bussen, er det nok pisken som er mer effektiv. Her viser forskning at både det å redusere antall parkeringsplasser og øke prisen på å bruke bil, vil redusere bilbruken, forteller Lana Krehic.

Hun forteller at forskningen viser folk er mer prissensitive når det kommer til prisen på enkeltbillett enn for månedskort.

– Generelt vil en reduksjon av prisen på månedsbilletten føre til en mindre økning i bussbruk enn hvis prisen på enkeltbilletter reduseres.