Flomvarsel på oransje nivå ventes flere steder neste uke

– Temperaturen er på vei opp, og med det kommer også snøsmelting og vårflom. NVE har sendt ut farevarsel om flom på Sør- og Østlandet og i Finnmark, og de venter at flommen vil nå oransje nivå flere steder i løpet av neste uke, tvitrer Meteorologene.

Etter en kort pause vil flommen ta seg opp igjen i mange elver og innsjøer på Sør- og Østlandet, heter det i en pressemelding fra NVE. Det samme gjelder helt i nord.

– Selv om vannstanden har sunket i flere innsjøer de siste dager, ventes det en betydelig økning i løpet av kommende uke. Det er fortsatt flom i deler av Finnmark som følge av vedvarende snøsmelting og noe regn, heter det videre.

– I første omgang anbefaler vi å flytte verdier slik at de er sikret mot et nivå på tiårsflom i Glomma og Drammensvassdraget. Det er stor usikkerhet i værprognoser, og det kan være flom både under og over dette nivået, sier Sjur Kolberg i NVE.

Han sier vannføringen i både Altaelva og Tanaelva fortsatt er økende og ventes å holde seg til et høyt gult nivå som følge av snøsmelting og noe regn.