Nettoeksporten av strøm er på sitt høyeste på sju år

I månedene januar til april ble det produsert 54,2 TWh strøm. Vannkraft utgjør 88 prosent av dette, mens 10 prosent er fra vindkraft og 2 prosent fra varme, skriver Europower.

Økt strømproduksjon kombinert med et uendret forbruk er grunnen til den høye nettoeksporten. Norge har så langt eksportert netto 8 prosent av all strømproduksjon i årets første fire måneder.

I ni av de ti siste årene har Norge hatt netto eksport på starten av året, skriver Europower. Også dersom man måler i prosent av total produksjon, har ikke eksporten vært høyere siden 2016.

Selv om eksporten har vært høy, har ikke det gått ut over den hydrologiske balansen (vannmagasiner, snø og annet tilgjengelig vann). Samtidig er det store forskjeller mellom sør og nord. Per uke 18 var det i Nord-Norge et underskudd i den hydrologiske balansen på 2,2 TWh, nær 3 TWh mindre tilgjengelige vannressurser enn normalt. I Sør-Norge var det et overskudd på 7,1 TWh, klart mer enn 2,4 TWh som er normalt.