Politiet i Agder tar i bruk elektrosjokkvåpen

– Å ta i bruk et nytt maktmiddel er ikke noe politiet tar lett på. Vi søker å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt og med minst mulig inngripende maktmidler. Da er det ekstra viktig at politiet har flere muligheter før de eventuelt må ta i bruk skytevåpen, sier Bård Austad, leder av felles enhet for operative tjenester i Agder politidistrikt.

Elektrosjokkvåpen har blitt testet i flere politidistrikter de siste tre årene.

– Innføring av elektrosjokkvåpen skal ikke endre måten politiet jobber på, men politiet får tilgjengelig et ekstra maktmiddel som kan bidra til å løse situasjonen før den eskalerer til bruk av skytevåpen, sier han.

Våpensystemet som politiet innfører, er Axon Taser T7.