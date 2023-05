Død mann funnet under leteaksjon i Selbu

Mannen ble funnet rundt klokken 23.30.

– Den omkomne lå under vann. Han er akkurat hentet opp, og det er for tidlig å si noe sikkert hva som er skjedd, men det er en bratt skrent på stedet, så dødsfallet kan skyldes en fallulykke, men det er ikke sikkert, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB ved halv ett-tiden natt til fredag.

Politiet antar det er den savnede 42 år gamle mannen fra Trøndelag som er funnet og de pårørende er varslet. Avdøde vil bli obdusert for å få fastslått dødsårsaken.

Den savnede mannen ble sist sett på ettermiddagen 8. mai.

Torsdag ble det gjort funn av gjenstander som trolig tilhørte mannen i nokså ulendt terreng i søkeområdet og dykkere ble senere på kvelden satt inn i letearbeidet nedenfor der disse tingene ble funnet.

Ved 21-tiden torsdag kveld opplyste politiet at letingen etter mannen hadde gått over til søk etter antatt omkommet person. To og en halv time senere ble en mann funnet død.