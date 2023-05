Depresjon er den mest utbredte psykiske lidelsen. Likevel har Norge for tiden ingen retningslinjer for hvordan leger skal stille diagnosen eller behandle depresjon.

Retningslinjene er avpublisert fordi de var utdatert, bekrefter Helsedirektoratet til forskning.no i en e-post.

De var ikke oppdatert på nyere behandlingsformer og legemidler etter 2009.

Vil ha fysisk aktivitet inn i behandlingen

Flere leger tar nå til orde for å få fysisk aktivitet inn i nye retningslinjer, som del av behandlingen.

Psykiater og samfunnsmedisiner Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, er en av dem.

– Det er viktig for pasienter og pårørende at de vet at den beste og mest optimale behandling gis når oppsøker helsetjenesten, sier psykiater Lars Lien til forskning.no. Foto: Marte Gjærde

Fysisk aktivitet både forebygger depresjon og depressive symptomer og er viktig som del av samlet behandling, uttaler han til Dagensmedisin.no.

Det er nye, store samlestudier som viser dette.

Temaet vakte stor interesse på sosiale medier da Dagens Medisins sak ble delt, ifølge Lien. Han jobber ved Sykehuset Innlandet, ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus og psykisk lidelse, ROP.

Ikke sikkert nye retningslinjer kommer

Retningslinjen for diagnostisering og behandling av depresjon er avpublisert fordi den er utdatert. Det bekrefter avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet til forskning.no.

– Vil det være aktuelt å ta med fysisk aktivitet i de nye retningslinjene for behandling av depresjon?

Først får vi følgende svar: Det er ikke bestemt når arbeidet med å lage en ny retningslinje starter opp. Men så kommer en ny e-post:

– Det er ikke bestemt om det skal lages en ny retningslinje, svarer Bø i en e-post.

Derfor blir det vanskelig å si noe om hva som skal inn i en eventuell retningslinje, får forskning.no opplyst.

– Hvorfor skal dere eventuelt ikke lage en ny retningslinje?

– Helsedirektoratet vurderer hvilke områder som har behov for nasjonal normering. Dette er gjerne på problemstillinger der det er stor faglig uenighet og/eller stor variasjon i praksis. Vurderingen av ulike områder på psykisk helsefeltet pågår, svarer Bø.

Lars Lien reagerer kraftig på at det er uvisst om det kommer nye retningslinjer.

– Det er veldig problematisk hvis det ikke blir nye retningslinjer for en så utbredt sykdom som depresjon, sier han til forskning.no.

Han mener det er veldig viktig med retningslinjer for å samle kunnskap.

– Vi har etter hvert mye evidens fra Norge og mange andre land om hva som virker og ikke, sier Lars Lien.

Frykter fritt frem for udokumentert behandling

Lien frykter at det nå blir fritt frem for behandlere til å velge behandlingsmetode.

– Man kan risikere å få behandling som ikke nødvendigvis er godt dokumentert at har effekt mot depresjon, sier han.

Lien mener det er Helsedirektoratets oppgave å samle forskning som viser god effekt og legge dette inn som retningslinjer.

– Det er viktig for pasienter og pårørende at de vet at den beste og mest optimale behandling gis når oppsøker helsetjenesten, føyer han til i en e-post til forskning.no.

Helsedirektoratet kan ikke bekrefte at det skal lages en ny retningslinje for behandling av depresjon. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Uten bivirkninger, gir bedre søvn

Fysisk aktivitet bidrar positivt på mange måter. Lien lister opp noen av grunnene til at fysisk aktivitet bør bli anbefalt behandlingsform ved depresjon:

Fysisk aktivitet gir mestring i motsetning til en pille. Og man får sollys som bidrar til bedre søvn om man trener ute.

Man kan gjøre det sammen med andre, og det er helt uten bivirkninger.

– Det har veldig mange positive effekter som vi ikke tar ut i dag, sier Lien.

Den kjente «treningslegen» Ole Petter Hjelle er enig. Han har gitt ut boken «Sterk hjerne med aktiv kropp».

Han er også hjerneforsker og underviser ved Høgskolen Innlandet.

Mange av de samme mekanismene som antidepressiva

Nå er det så mye vitenskapelig evidens for at fysisk aktivitet er viktig både for å forebygge og behandle depresjon, at det er på høy tid å få det inn i retningslinjer, mener han.

Fysisk aktivitet har mange av de samme virkningsmekanismene som antidepressiv behandling, påpeker han.

Det påvirker utskillelsen av visse stoffer i hjernen.

– Vi tror treningen kan være med på å gjenopprette en ubalanse i disse kjemiske stoffene som man ser ved en depresjon, sier han til Dagens medisin.

Pasienter med depresjon har også økt risiko for andre helseplager, som muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2.

– Fysisk aktivitet vil også bidra til å redusere fysiske plager, sier Hjelle.

Ketamin bør også inn i retningslinjene

Lien mener også det er viktig å komme tidlig til behandling og forebygge depresjon. Hvor alvorlig depresjonen er, må vurderes.

Men fysisk aktivitet bør inn som en del av behandlingen uavhengig av alvorsgrad og behandlingsform.

Lien viser også til at nye medikamenter, som ketamin, og nyere ECT-behandling (elektrosjokk, journ. anm.) bør med i nye retningslinjer.

Nå er samtaleterapi eller medikamenter standard behandling av depresjon.

Hjelle kaller fysisk aktivitet den glemte medisinen.

Helsedirektoratet bekrefter at det er godt dokumentert

Helsedirektoratet bekrefter at de positive effektene av fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved milde til moderate former for depresjon er godt dokumentert.

Noen studier viser at fysisk aktivitet kan redusere depressive symptomer like bra som medikamentell behandling med antidepressiva, skriver avdelingsdirektør Erlend Bø i en e-post til forskning.no.

Helsedirektoratet viser til de nasjonale faglige rådene for fysisk aktivitet for voksne og eldre.

Der omtales både effekten av fysisk aktivitet på depresjon og de positive effektene på symptomene i begrunnelsen av flere av rådene.

Verktøy for helsepersonell

Helsedirektoratet viser også til Aktivitetshåndboken, som er et praktisk verktøy for helsepersonell for å forebygge og redusere sykdommer hos pasienter.

Kapittelet med anbefalinger om depresjon og fysisk aktivitet er under arbeid og kommer i løpet av året.

