Mann fra Bergen dømt for mishandling – må betale over 25 millioner til ofrene

I tillegg er han dømt for psykisk mishandling av datteren til den ene kvinnen, ifølge dommen. Nå må 54-åringen betale mer enn 25 millioner i erstatning til de tre kvinnene, melder Bergens Tidende.

I juli i fjor ble mannen dømt til to år og åtte måneder fengsel og til å betale nærmere 17 millioner kroner i oppreisning, erstatning og inntektstap til de tre kvinnene. Han valgte å anke denne dommen, og lagmannsretten svarte med å øke både fengselsstraffen og erstatningsbeløpet.

Tre år og åtte måneder i fengsel er et halvt år mer enn det aktor ba om.

Han må også betale sakskostnader og er idømt kontaktforbud med de to tidligere samboerne i fem år.

I dommen står det at tre fornærmende i saken alle er blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som følge av det de har blitt utsatt for.

Per Magne Kristiansen representerte mannen i saken. Han sier til BT at dommen er et resultat av et «utvidet bevistilbud og en skjerpet lovanvendelse» i lagmannsretten.

– Klienten ble gjort utførlig kjent med ankerisikoen, og som en erfaren fjellmann ville sagt det: Ligg unna rasutsatte områder.