Eks-gardister saksøker Forsvarsdepartementet

– Vi har forsøkt å løse denne saken i minnelighet uten at det har ført fram, og da har vi ikke noe annen mulighet enn å ta saken til domstolen for å få hjelp av domstolen til å slå fast de menneskerettsbruddene som har skjedd i denne saken, sier gardistenes advokat, Inger Zadig til NRK.

I august 2022 ble det kjent at Garden dimitterte 30 soldater etter at de innrømmet å ha brukt narkotika under permisjoner i tiden etter at de begynte sin verneplikt.

Forsvaret sier til NRK at de foreløpig ikke har mottatt søksmålet.

– Forsvarsdepartementet er ikke kjent med at det er tatt ut søksmål i denne saken og kan derfor heller ikke kommentere saken nærmere, skriver pressevakt Lars Gjemble i en epost til NRK.

– Vi vil på vanlig måte ta stilling til søksmålet når det blir forkynt for departementet, legger han til.