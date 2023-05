Vaktkommandør Leif Høyland i Øst 110-sentral sier at det er bekreftet brann i et rekkehus.

– Det har brent i taket der, så det har vært mye røyk. Det er ti personer registrert i rekkehusene, og alle er gjort rede for. Brannvesenet melder at de tror spredningsfaren er over, sier operasjonsleder Svein Walle til VG klokken 16.45.

VG skriver at opp mot tre personer sjekkes ut av helsevesenet på stedet.