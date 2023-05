Stoltenberg takket Nato-styrkene i 17. mai-tale

– Jeg vil takke de som tjenestegjør i Nato, spesielt de som er på vakt, og de som er i styrkene vi har øst i alliansen. Vi ser verdien av det sterkere enn på lenge, sa Stoltenberg da han holdt tale til det norske miljøet i Brussel på 17. mai.

Norge har rundt 200 soldater utplasser i Litauen, som del av Natos tilstedeværelse i Øst-Europa.

– Plikt

Talen ble direktesendt på TV 2.

– Vi ser krigen i Ukraina, og vi vet at det de sloss for der, er grunnleggende sett de verdiene 17. mai handler om. Det er frihet, demokrati og retten til å bestemme selv, sa Stoltenberg.

Talen ble holdt på et arrangement i historiske omgivelser i Waterloo, like utenfor den belgiske hovedstaden.

– Vi skal være glad for, og juble over vår 17. mai, vår grunnlov. Men vi skal også vite at det er mange som ikke har den, og at vi har en plikt til å hjelpe dem og kjempe for de verdiene, sa Nato-generalsekretæren.

– Førte på mange måter til 17. mai

Han benyttet også anledningen til å holde en liten historietime, og minnet om en parallell mellom det berømte slaget i Waterloo og vår egen 17. mai.

– Napoleonskrigene førte på mange måter til 17. mai, sa Stoltenberg.

Han pekte på Kielfreden i 1814, som innebar at Danmark måtte avse Norge til Sverige.

– Det førte til den norske revolusjonen som egentlig skjedde på Eidsvoll, at vi erklærte at vi ikke ville være del av Sverige, vi ville ikke være del av Danmark. Vi ville være selvstendige og laget vår egen grunnlov, sa Stoltenberg.