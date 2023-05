Dette skal være Norges største flagg

– Flagget er 15 x 21,6 meter sier flaggsjef og initiativtaker til prosjektet, Håkon Haldorsen.

Flagget ble laget i forbindelse med koronapandemien.

– Vi måtte finne en måte å samle folk på uten å samle dem fysisk. Det var da flagget ble til, forklarer Haldorsen til NTB.

Dette er tredje året at flagget er tatt i bruk.

– Etter dagen er over må det henges opp til tørk. Vi går over flagget og sender det til service i Oslo om det er nødvendig. Hvis ikke vil det bli pakket sammen og lagt på et lager i en idrettshall.