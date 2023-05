Mann til sykehus etter voldsepisode i Tromsø

En mann i slutten av 30-årene er pågrepet og siktet for volden, opplyser politiet til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde like ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø, klokken 3.30.

– Vi er litt usikre på hva som er skjedd her. Men meldingene gikk ut på at en mann lå på bakken, mens en annen mann sto over ham og sparket. Vi fikk ikke snakket noe særlig med fornærmede før han ble sendt av gårde i ambulanse, forteller operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt.

Han sier mannen i 20-årene kan ha skader i hodet og ansiktet. På bakgrunn av vitneobservasjoner er en mistenkt mann pågrepet i nærheten.