28 evakuert etter brann i enebolig på Langhus

Fire av de 28 evakuerte fikk tilsyn av ambulansepersonell.

– Meldingen om brannen kom inn til nødetatene klokken 1.45, forteller operatør Frode Johannesen i Øst 110-sentral til NTB.

Brannmannskapene fikk kontroll over brannen i den store eneboligen etter en times tid og spredningsfaren ble raskt avverget. Brannmannskaper fra to stasjoner i Follo deltok i slokkearbeidet.

Det var full overtenning på stedet da brannmannskapene kom fram like før klokken 2. Seks brannbiler rykket ut. Politiet opplyser at de omkringliggende boligene ble evakuert under slokkearbeidet, men at naboene etter hvert vil få flytte hjem.

– Nesten alle får flytte tilbake nå, men beboerne i tre hus må vente litt fordi husene deres er berørt av røyken fra brannen, sier operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt til NTB ved 3.30-tiden.

Hun opplyser at brannmannskapene er i gang med etterslokkingen, men at det fortsatt er en del røyk i området og vinden blåser røyken mot tre av de evakuerte boligene.