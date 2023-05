Forsvaret opphever utkastelse av ti soldater

I mars ble det kjent at kommende soldater har blitt ulovlig kontrollert i politiets registre over flere år. Flere ble tatt ut av tjeneste som følge av funnene.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter har derfor den siste tiden lett etter vernepliktige som er kastet ut av Forsvaret på feil grunnlag.

Tirsdag mottok ti stykker brev hvor det står at de har blitt utsatt for ulovlig kontroll, skriver Dagens Næringsliv.

I brevet sendt til de ti personene står det følgende: «Forsvaret opphever vedtaket om at du ikke er kvalifisert for tjeneste eller utdanning i Forsvaret».

Merknadene i Forsvarets registre om disse ti er nå fjernet, skriver DN. Dermed står de fritt til å søke utdanning eller jobb der.

Dette gjelder for eksempel to gutter som ikke var straffet for noe, men som politiet hadde ført opp i et lukket etterretningsregister etter at de ved en anledning, ble stoppet og erkjente å ha røykt cannabis.