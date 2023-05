Retten stanser forbud mot MC-klubben Satudarah

– Retten mener at vilkåret om «et forbud er nødvendig for å forebygge alvorlig kriminalitet» ikke er oppfylt, står det i kjennelsen som ble avsagt tirsdag. Det var NRK som omtalte rettsavgjørelsen først.

– Å forby en gruppering skal ha gode grunner for seg, og andre tiltak skal først være forsøkt. Retten kom til at forbud ikke var forholdsmessig og utfordret menneskerettighetenes beskyttelse av foreningsfriheten, sier advokat John Christian Elden i en kommentar til NTB etter rettsavgjørelsen.

Advokaten kaller tingrettens konklusjon for en klok og velbalansert avgjørelse. Det var John Christian Elden som sammen med advokat Usama Ahmad bisto Satudarah i tingretten.

Flere har ikke motorsykkel

Politiet i Oslo har ment at Satudarah er en organisert kriminell gjeng med mellom 10 og 20 medlemmer.

Det er satt spørsmålstegn ved om den egentlig er noen MC-klubb i det hele tatt ettersom det er avdekket at flere av medlemmene verken har motorsykkel eller sertifikat for å kjøre motorsykkel.

– Retten viser til at det er fremlagt utskrifter av digitale dialoger mellom medlemmene uten at det der fremgår noen entusiasme for eller samtale om motorsykler, står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

– Vilje og evne til å begå alvorlig kriminalitet

Da saken startet i Oslo tingrett i slutten av mars, anførte påtalemyndigheten at klubben er en organisert, kriminell gjeng som er involvert i knivstikking, skyting på åpen gate og flere andre alvorlige lovbrudd.

– Retten er ikke i tvil om at flere av medlemmene har en vilje og evne til å begå alvorlig kriminalitet, skriver dommeren i kjennelsen som falt tirsdag.

Oslo tingrett mener imidlertid at vilkårene for å forby å forby klubben, som har avdelinger i Oslo og Stavanger, ikke er oppfylt. I stedet ber dommeren påtalemyndigheten om å forsøke mindre inngripende tiltak i noe lenger tid enn hva som hittil er gjort.