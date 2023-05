Advokatleder mener Kongsberg-politifolkene burde sittet på tiltalebenken sammen

– Når det er en gruppering som sammen gjør noe galt, så blir de som en gruppe satt på tiltalebenken alle mann. Det burde også vært gjort her, sier Marius Dietrichson, som leder Forsvarergruppen i Advokatforeningen, til NRK.

En politibetjent som gikk inn på mobilen til en person som ble pågrepet under hendelsen der en annen politibetjent er tiltalt for vold mot to menn i Kongsberg i fjor høst, har vedtatt en bot fra Spesialenheten på 12.000 kroner.

Dietrichson mener at også denne saken burde ha blitt reist for en dommer.

– Det er ikke sikkert at dommeren hadde lagt til grunn det samme som Spesialenheten, nemlig at politimannen ikke var klar over loven på området, sier Dietrichson.

NRK har ikke lyktes å få en kommentar fra Spesialenheten.