Mann i 40-årene siktet for voldtekt av fire barn – politiet tror det kan være flere fornærmede

– Vi har en håndfull fornærmede i saken. Jeg vil ikke være mer konkret enn det foreløpig, men vi har fortsatt flere navn på blokka. Dette er jenter som vi ennå ikke har identifisert eller kommet i kontakt med, sier politiadvokat Thomas Berg i Trøndelag politidistrikt til Trønder-Avisa.

I februar slo politiet til mot en mann i 40-årene fra Stjørdal etter tips om at det foregikk mulige straffbare forhold hjemme hos ham. Da politiet aksjonerte mot mannen, befant det seg to mindreårige jenter på adressen.

– Det stemmer at dette var vår første befatning med saken. Vi fikk tips om at det var noen jenter hjemme hos siktede – og det var på denne måten vi kom i kontakt med jentene og begynte å undersøke om straffbare ting hadde skjedd, sier Berg.

Mannen er siktet for voldtekt av minst fire barn under 14 år. I tillegg er han siktet for seksuell omgang med et ukjent antall jenter i alderen 14 til 16 år, kommer det fram i en kjennelse fra Trøndelag tingrett.

Advokat Anne Marstrander-Berg er forsvarer for den siktede mannen.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om hvordan han stiller seg til siktelsen i saken, blant annet fordi det fortsatt pågår avhør av ham, sier Berg.