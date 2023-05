Utdanningskomiteen ber om utsettelse for skolepengesaken

Regjeringen har møtt mye motstand etter at de i fjor høst foreslo å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EU og Sveits. Gjennom budsjettavtalen med SV fikk regjeringen flertall for forslaget, til tross for at SV er sterkt imot innføringen.

Tirsdag skulle utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget etter planen behandle forslaget, men nå har de søkt om utsettelse til 6. juni. Det vil komiteen få, ifølge Khrono.

Stortinget skal etter planen behandle saken i plenum tirsdag neste uke, men dette må nå også skyves på, trolig til midten av juni. I søknaden om utsettelse skriver komiteen at den trenger mer politisk avklaring.

Leder av Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam, sier til Khrono at hun er glad for at komiteen har fått utsettelse.

– Det er veldig bra at komiteen nå ber om å få utsatt behandlingen. Vi håper det gir SV rom til å forhandle skolepenger ut i revidert nasjonalbudsjett, og at de sammen med regjeringspartiene skrinlegger hele greia, sier Dam.