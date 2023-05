Ingen skadd, men mange husløse etter brann i Levanger sentrum

Flere personer er husløse etter en brann i den vernede trehusbebyggelsen i Kirkegata i Levanger sentrum i natt. To leilighetsgårder har brannskader.

Ingen kom til skade og alle er gjort rede for etter at det begynte brenne ved 1.30-tiden. Brannen startet i en eldre tregård i Kirkegata 13 og spredte seg til en nabogård.

Bygningene der brannen oppsto er blant Levangers eldste og hele området er vernet etter kulturminneloven.

Minst seks døde i brann i New Zealand

Minst seks personer har mistet livet i en brann på et stort hostell i New Zealands hovedstad Wellington. Elleve er fortsatt savnet og dødstallet kan stige, opplyser myndighetene.

Brannmannskaper på stedet opplyste tidlig i dag morges norsk tid at det da fortsatt var små branner inne i bygningen, og at de var i ferd med å gjennomføre risikovurderinger og undersøke strukturene i bygningen.

Brannårsaken er så langt ukjent. Politiet opplyser at de ikke har mer informasjon så lenge det fortsatt er utrygt å ta seg inn i den 92 rom store bygningen.

Næringsminister Vestres møbelfabrikk tjener godt på kronefall

Næringsminister Jan Christian Vestres (Ap) møbelfabrikk, Vestre AS, flyr høyt på gunstige valutakurser. Omsetningen kan øke med over 30 prosent i år, skriver Finansavisen.

– Det går bedre enn vi turte å håpe på. Vi ønsket å nå 370 millioner kroner i omsetning i 2023, men det kommer vi til å overgå. Det er drevet av USA og Tyskland som går veldig bra, sier konsernsjef i Vestre, Bjørn Fjellstad.

Nicolai Tangen: – Vi opplever en «grådighetsinflasjon»

Oljefondssjef Nicolai Tangen sier bedrifter overkompenserer kostnadsveksten, og at det vil bidra til at inflasjonen ikke vil bli borte med det første. Tangen mener at rentene vil holde seg høyere enn markedet tror. Det sier han i et intervju med sveitsiske Handelszeitung.

– Indikatorene som påvirker inflasjonen taler for det: Stigende lønninger, for eksempel. Og vi opplever en såkalt «grådighetsinflasjon», der bedriftene overkompenserer for inflasjonen i prissettingen, til en viss grad, sier Tangen.

Amnesty: Kraftig økning i antall henrettelser i fjor

Amnesty registrerte i fjor 883 henrettelser i 20 land, en økning på 53 prosent fra året før. 576 av henrettelsene skjedde i Iran. I Saudi-Arabia ble 196 dødsdømte henrettet ved halshogging. Kina er ikke med i statistikken og henrettet trolig flere tusen.

Utviklingen i Iran og Saudi-Arabia er dramatisk og gir særlig grunn til uro, konstaterer Amnesty International i sin årlig rapport om bruk av dødsstraff i verden. – Henrettelsesbølgen i Iran og Saudi-Arabia kan bare beskrives som fullstendig forakt for menneskeliv og internasjonal rett, sier generalsekretær John Peder Egenæs i den norske avdelingen av Amnesty International.

Luftangrep mot Ukrainas hovedstad

Luftvernsirener ble utløst over nesten hele Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv har ukrainsk luftvern skutt ned flere objekter i et russisk luftangrep, og vrakrester falt ned over fire bydeler, blant annet over blant annet dyrehagen i Kyiv.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sier at tre personer ble såret i hovedstaden og at en stor bygning fikk skader. I tillegg tok flere biler fyr, ifølge ordføreren.

Det er ikke kjent hvor mange russiske objekter som ble skutt ned over Kyiv, eller om noen av dem klarte å treffe målene de var rettet mot. Det er heller ikke klart om det dreide seg om rakett- eller droneangrep.