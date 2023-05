Nicolai Tangen: – Vi opplever en «grådighetsinflasjon»

Tangen mener at rentene vil holde seg høyere enn markedet tror. Det sier han i et intervju med sveitsiske Handelszeitung.

– Indikatorene som påvirker inflasjonen taler for det: Stigende lønninger, for eksempel. Og vi opplever en såkalt «grådighetsinflasjon», der bedriftene overkompenserer for inflasjonen i prissettingen, til en viss grad, sier Tangen til avisen, ifølge Dagens Næringsliv.

Han legger til at deglobalisering og energiomstillingen vil føre til høyere prispress. Det vil gi høye renter over tid.

Tangen vil ikke utdype kommentaren overfor DN, opplyser Oljefondets kommunikasjonsdirektør Line Aaltvedt.