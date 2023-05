Tre eller fire personer ikke gjort rede for etter brann i Levanger - 18 evakuert

Politiets innsatsleder Maria Fossen Bredeli sier til Trønder-Avisa klokken 2.40 at det er tre til fire personer det ikke er gjort rede for.

– Det er tre til fire personer, som vi kontinuerlig prøver å ringe opp for å komme i kontakt med, sier Bredeli.

I alt er 18 personer er evakuert. De evakuerte samles på Backlund hotell.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 1.30.

– Alt av tilgjengelig mannskap i Levanger er på stedet. Vi får også bistand fra brannvesenet i Verdal, forteller 110-operatør Eirik Helland ved Midt-Norge 110-sentral til NTB.

Trønder-Avisa skriver at gården som brenner er en av de eldste bygårdene i Levanger, og at brannen har spredt seg til ytterligere en bygård.

Dette bekrefter også 110-sentralen overfor NTB.

Stor røykutvikling - ikke kontroll

– Brannen har spredt seg til et annet bygg, men hvor alvorlig dette er vet vi ikke, sier 110-operatøren, som legger til at det er stor røykutvikling og at naboer som kan bli rammet av røyken også blir evakuert.

Politiet har ikke oversikt over hvor mange som er rammet.

– Vi har ikke kontroll på hvor mange som er rammet og har ikke oversikt over antall beboere. Det jobber patruljene våre med å skaffe, sier operasjonsleder Else Stokkebø i Trøndelag politidistrikt.

Rett før klokken 3 opplyser innsatslederen til NRK at brannmannskapene har klart å begrense brannen og at det ikke lenger er spredningsfare til andre bygninger utover de to som brenner.

Fredet trehusmiljø

Bygningen som brenner er en del av det fredede historiske trehusmiljøet i Levanger. Området regnes som et trehusmiljø av nasjonal verdi, ifølge Riksantikvaren.

– Dette er et eksempel på urbane trehusmiljø slik de fremsto ved inngangen til 1900-tallet, og det er godt bevart, sa daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) da området ble vernet i 2018.

Trehusene i Levanger ble bygget mellom 1896 og 1904, da det ble innført murtvang som følge av bybrannen i Ålesund i januar samme år.