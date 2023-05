Ingen kom til skade og alle er gjort rede for etter at det begynte å brenne i Levangers eldste boligområde natt til tirsdag. Til sammen ble 20 personer evakuert som følge av brannen.

Levanger kommune opplyser at åtte av de evakuerte bor i bygårdene som brant.

– De fleste av de evakuerte har fått seg et sted å sove i løpet av tidligmorgenen. Kommunen jobber med å finne plass til de siste i morgentimene tirsdag, opplyser næringssjef Håkon Okkenhaug i Levanger.

Tragisk

Nødetatene fikk melding om brannen rundt klokken 1.30. Brannen startet i en eldre tregård i Kirkegata 13A og spredte seg til nabogården 13B.

– Det er en tragisk brann som har rammet trehusbyen. Vi er nå først og fremst glade for at alle er gjort rede for. Kriseteamet står klar til å hjelpe de som er berørt av brannen, sier kommunedirektør Peter Ardon i Levanger kommune i en pressemelding.

Politiet på stedet sier til Trønder-Avisa at de mener det er dekning for å si at brannen startet i en leilighet i Kirkegata 13A.

De evakuerte er samlet på Backlund hotell som er opprettet som evakueringssenter. Den første timen var det litt uklart hvor alle beboerne var, men ved 3.30-tiden var alle gjort rede for.

Politiet meldte klokka 3.45 at beboere i Levanger sentrum bør lukke vinduer, luftventiler og dører for å hindre å få røyk inn i hus og leiligheter.

Ikke slokket

Marius Sandnes ved 110-sentralen sa ved 4-tiden til NTB at brannmannskapene har kontroll på flammene og at det ikke er fare for spredning, men at situasjonen ikke er under kontroll ennå.

– Brannmannskapene har nå fått hjelp fra Stjørdal. Det er nok en stund til dette er helt slokket, sier han.

– Alt av tilgjengelig mannskap i Levanger rykket ut til brannen. Mannskapene fra Levanger fikk bistand fra brannvesenet i Verdal, fortalte 110-operatør Eirik Helland ved Midt-Norge 110-sentral til NTB rett etter den første brannmeldingen.

Fredet trehusmiljø

De to bygårdene som brant er blant de eldste i Levanger og ligger i den sørlige delen av det fredede, historiske trehusmiljøet i byen. Området regnes som et trehusmiljø av nasjonal verdi, ifølge Riksantikvaren.

– Dette er et eksempel på urbane trehusmiljø slik de fremsto ved inngangen til 1900-tallet, og det er godt bevart, sa daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) da området ble vernet i 2018.

Trehusene i Levanger ble bygd mellom 1896 og 1904, da det ble innført murtvang som følge av bybrannen i Ålesund i januar samme år.