Domstol i USA har godkjent SAS' plan for kapitalinnhenting

SAS skal hente inn i 9,5 milliarder svenske kroner i en kapitalutvidelse. Selskapet er under konkursbeskyttelse i USA. Det er konkursdomstolen i New Yorks sørlige distrikt som har godkjent denne delen av SAS' redningsplan, ifølge selskapets børsmelding.

– Kapitalinnhentingsprosessen er det neste viktige steget i SAS Forward, vår rekonstruksjonsplan som skal sikre og forsterke vår finansielle stilling, sørge for langsiktig konkurransekraft og befeste vår posisjon som Skandinavias ledende flyselskap, sier konsernsjef Anko Van der Werff.

SAS skal gå bredt ut i markedet for å skaffe til veie ny kapital, som skal understøtte selskapets videre utvikling og smøre sluttprosessen av konkursbeskyttelsen, ifølge SAS-sjefen.

Flyselskapet kunngjorde planene om kapitalinnhenting som ledd i rekonstruksjonen 6. april i år, men har vært avhengig av domstolsgodkjenning for å kunne gjennomføre prosessen.

«Den endelige størrelsen på kapitaltilskuddet er dog avhengig av den konkurranseutsatte kapitalanskaffelsesprosessen, samt selskapets løpende evne til å generere ytterligere likviditet», understreket selskapet da det gjorde nyheten kjent.

SAS-kursen stupte i dagene som fulgte, og da oppsto det et rykte om at prosessen kan ende med at selskapet blir tatt av børs.

Størrelsen på beløpet som skal reises, er så stort at selskapet eksisterende aksjonærer risikerer at deres verdier i SAS blir kraftig utvannet eller nesten helt verdiløse.