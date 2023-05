Politiet har tatt imot over 8000 uregistrerte våpen

1. januar begynte politiet å ta imot uregistrerte våpen i det første våpenamnestiet siden 2017. Etter fire måneder har de tatt imot 8103 våpen. Totalt har politiet tatt imot 3592 våpen i kategorien rifler. Deretter følger 3252 hagler, 795 pistoler og 350 revolvere, melder Nationen.

– Våpenamnestiet ble innført for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker, så vi er glade for alle våpen som leveres inn, sier seksjonssjef i Politidirektoratet, Liv Aasberg Corneliussen, i en pressemelding.

Når politiet åpner for våpenamnesti, kan du trygt levere inn uregistrerte våpen, uten at du kan straffes for å ha hatt våpenet. Under forrige våpenamnesti i 2017, høstet politiet inn 8000 våpen. I 2008 ble det levert inn 13.000, og hele 35.000 i 2003/2004.

Trøndelag og Oslo har levert inn mest

Trønderne har levert inn mest så langt, med 1474 våpen. Oslo-borgerne har levert 1449 våpen, mens innbyggerne i politidistrikt Øst har levert inn 1167 enheter.

Politiet har tidligere opplevd at mange har ventet til slutten av våpenamnestiet med å levere. De anbefaler derfor at du bruker hele perioden for å unngå kø. Fristen er 1. juni.

Tenk sikkerhet

Skal du selv levere våpen til politiet, må du sjekke at våpenet ikke er ladd. Husk også å pakke ned våpenet før det transporteres. Under amnestiet kan politiet hjelpe deg med alt fra videresalg, registrering og deaktivering av våpen.

– Sikkerhet er viktig. Er du usikker på hvordan våpen skal håndteres, få en som er våpenkyndig til å hjelpe deg eller ring politiet på telefon 02800. Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal ikke tas med til politiet. Ta kontakt med oss så finner vi noen som kan hjelpe deg, sier Corneliussen.