Aksjonsgruppe hindrer riving på Rikshospitalet – politiet er på stedet

– Vi har to tjenestepersoner på stedet, opplyser operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt til NTB.

Organisasjonene Redd Ullevål sykehus og Oslo pasientforening mener at rivingen på Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus er i strid med pasientrettighetsloven og barns rettigheter. Mandag morgen møtte aksjonsgruppa Redd Ullevål sykehus opp for å hindre at arbeidet kunne gjennomføres.

– De har tatt seg inn i bygningen. Hva som skjer videre, er opp til de som eier bygget. Får vi en begjæring om utkastelse, så får vi ta stilling til det da. Per nå prater våre folk med partene, sier Østerhaug videre til NTB.