Ukrainas parlamentsformann i Norge denne uka

− Det er symboltungt og sterkt å ha min venn og kollega, lederen for det ukrainske parlamentet, her på 17. mai. Vi står sammen med det ukrainske folket i deres kamp for frihet og demokrati, sier stortingspresident Masud Gharahkhani i en pressemelding fra Stortinget.

Besøket er et offisielt besøk til Stortinget, og det er Gharahkhani som tar imot Stefantsjuk tirsdag. Første post på programmet er møte med ukrainske flyktninger i Drammen.

Deretter følger audiens på Slottet, før de to avlegger et besøk til sårede ukrainske soldater på Ullevål sykehus. Dagen avsluttes med et offisielt besøk til Stortinget.

På 17. mai er Stefantsjuk æresgjest under stortingspresidentens tradisjonelle 17. mai-program.

18. mai vil Stefantsjuk og Gharahkhani sammen besøke Kongsberg Gruppen, som blant annet produserer luftvernsystemet NASAMS, som Norge har donert til Ukraina sammen med partnerland.