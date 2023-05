Ifølge Spesialenhetens årsrapporter ble 64 prosent av sakene de fikk inn 2022, ikke etterforsket. Andelen henleggelser har ikke vært så høy på 15 år.

– Tallene er alvorlige. Vi er helt avhengig av at Spesialenheten virker, og at den avdekker forskjellige former for ukultur, sier jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo til P4-nyhetene.

Spesialenheten ble opprettet i januar 2005 og har som oppgave å etterforske saker der det er spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

I 2022 mottok Spesialenheten 877 anmeldelser. Det er færre anmeldelser enn de pleier å få inn.

– Det kan jo hende det ikke var grunnlag for å melde inn så mange saker, og at antall saker har falt drastisk, men det er ikke helt realistisk. Dette er problematisk i den forstand at det kan tyde på at tilliten til Spesialenheten er synkende, legger Andenæs til.

Første nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Maria Aasen-Svensrud, sier til kanalen at en stor andel av sakene som kommer inn til Spesialenheten, blir henlagt, fordi politiet ikke har brutt noen lover.