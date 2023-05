Dom i Helge Ingstad-saken

Hordaland tingrett avgir mandag sin dom mot vaktsjefen som er tiltalt etter Helge Ingstad-forliset. Vaktsjefen er den eneste tiltalte etter at fregatten Helge Ingstad forliste etter en kollisjon med et tankskip i 8. november 2019. Mannen nekter straffskyld.

Mann møter i retten etter knivtrusler på E18

En mann som truet bilister på E18 ved Bygdøy med kniv i september i fjor, og som ble skutt av politiet møter mandag i retten. Mannen i 50-årene er tiltalt for grove trusler, med kniv eller annen lignende redskap. Han forsøkte blant annet å ta seg inn i flere biler på stedet da politiet løsnet skudd.

Nato-sjefen deltar på demokratiforum

Nato-sjef Jens Stoltenberg deltar digitalt på et demokratiforum i København. Han skal ha en samtale med tidligere Nato-sjef Anders Fogh Rasmussen om hvordan alliansen tilpasser seg nye utfordringer, og behovet for å investere mer i kollektivt forsvar. Også Estlands statsminister Kaja Kallas og Belarus’ opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja deltar.

Liverpool jakter mesterligaplass

Leicester kjemper mot nedrykk, mens Liverpool har et ørlite håp om spill i mesterligaen neste sesong. Begge trenger sårt tre poeng i mandagens kamp på King Power Stadium i Leicester. Hjemmelaget ligger på nest siste plass, men seier vil ta laget opp på trygg grunn når to kamper gjenstår å spille. Jurgen Klopps menn vil med seier ligge to poeng bak Manchester United på fjerdeplass, som kvalifiserer til mesterligaspill. Liverpool har for øvrig en kamp mer spilt enn United.