Kvinne siktet etter knivstikking i Hallingdal

Politiet fikk like etter klokken 16 søndag melding om at en mann var utsatt for vold med en skarp gjenstand på en privatadresse i Ål.

Mannen fikk tilsyn av helsepersonell og ble etter hvert fløyet til sykehus i Oslo. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

– En kvinne i begynnelsen av 50-årene ble pågrepet i nærheten og er foreløpig siktet for kroppsskade, forteller operasjonsleder Kamilla Aardal i Sørøst politidistrikt til NTB natt til mandag.

Det var den siktede kvinnen som selv meldte fra om saken til politiet, forteller operasjonslederen.

– Det vi kan si om hendelsesforløpet er at det har vært et basketak på stedet, og det har resultert i denne knivstikkingen. Disse to er ikke fremmede for hverandre, forteller hun.

Hallingdølen skriver at voldsepisoden skjedde på en privatadresse nær Ål sentrum. Mannen forlot åstedet og gikk et stykke etter knivstikkingen. Ifølge vitner skal han ha blitt stukket i magen.

– Han ble tatt hånd av helsepersonell et annet sted enn der voldsepisoden skjedde, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold til avisen.