Slår alarm: «Bør få store konsekvenser for Forsvaret»

I boken «Krigen i Ukraina », som ble lansert torsdag av Fagbokforlaget, tar høgskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen for seg hva Ukraina-krigen betyr for det norske forsvaret.

Ulriksen er tydelig på at krigen bør og vil få konsekvenser for Forsvaret og Norge.

«Krigen i Ukraina, og det sterkt forverrede forholdet mellom Russland og Vesten, vil få store, negative konsekvenser for Norges sikkerhetspolitiske situasjon. I så fall bør den også få store konsekvenser for Forsvaret, slik at staten faktisk blir i stand til å møte de utfordringene den står ovenfor», skriver han.

«Krigen i Ukraina» er skrevet av en rekke norske militær- og sikkerhetseksperter. Tormod Heier, professor ved Stabsskolen, er redaktør for boken.

«Meningsfullt å gjenopprette reservestyrker»

Ståle Ulriksen mener krigen i Ukraina bør få store konsekvenser for det norske forsvaret. Foto: Forsvaret

Ulriksen skisserer også noen mulige bidrag til løsninger på de utfordringene han mener Norge står overfor. Han er tydelig på at Forsvaret bør omorganiseres.

«Et viktig poeng er at det antagelig er mulig å redusere personellbehovet og øke effektiviteten i Forsvarssektoren ved å defragmentere organisasjonen og å forenkle måten den driftes på. Et andre viktig poeng er at den militære situasjonen gjør det meningsfullt å gjenopprette reservestyrker. Et tredje poeng er at mange av de styrkene det er behov for, kan spisses for å fylle bestemte funksjoner i en bestemt geografi», skriver høgskolelektoren.

Forsvarsdepartementet opplyser overfor ABC Nyheter at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ikke har noen kommentarer til synspunktene til Ulriksen.

Vil oppfylle Nato-mål

Det har i lengre tid blitt slått alarm om tilstanden i det norske forsvaret. Daglig leder i Norsk Offisers- og Spesialistforbund, Torbjørn Bongo, uttalte i fjor at Forsvaret mangler både folk og utstyr og er ikke klare til å gå i krig.

Tidligere i mai lovet Støre-regjeringen å oppfylle Natos toprosentmål. Målet innebærer å bruke minst to prosent av Norges bruttonasjonalprodukt på forsvar. Dette skal Norge gjøre innen 2026, lovet Støre.

Det innebærer at forsvarsbudsjettene fram til 2026 skal trappes opp med om lag 3,8 milliarder kroner årlig, til sammen 11 milliarder kroner.