– Det var ikke planlagt at Boonya skulle ha unger nå, men det var en hyggelig overraskelse at det skjedde, sier veterinær Rolf-Arne Ølberg i en pressemelding.

Dyreparken opplyser at det ser ut til at det er to unger som er født, men sier at de følger både mor og unger tett utover kvelden. Hanntigeren Amur og Boonya fikk også et ungekull i september 2021.

– Boonya har tidligere født flere tigerunger, og hun har vist seg å være en erfaren og god mor. Vi vil nå følge med fra avstand og gi henne så mye ro som mulig, sier Ølberg.