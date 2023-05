Sommeren 2019 ble Nina Bråthen funnet død i leiligheten sin i Drammen. Legene kunne ikke den gang fastslå sikker dødsårsak, men Bråthen hadde et dobbeltsidig tungebeinsbrudd i halsen som kunne tyde på at hun hadde blitt kvalt med et håndgrep.

Nå er dødsfallet satt opp på Kripos’ liste over uoppklarte drap, skriver VG.

Kvinnens ekskjæreste ble siktet for drapet, men Riksadvokaten henla saken mot ham på bevisets stilling. Ekskjæresten nekter for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Dødsfallet er fortsatt uoppklart. I oktober i fjor ble det kjent at Cold case-gruppen til Kripos skulle se på saken.

35 drapssaker ifra 1990 til 2022 har verken noen siktet, tiltalt eller domfelt etter lengre tids etterforskning og regnes derfor som uoppklart.