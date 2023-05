Slik ser det i hvert fall ut om man skal tro prognosene til Meteorologisk institutt.

– Det blir ikke så bra i nord. De siste prognosene viser at nedbøren treffer allerede dagen før. Dette nedbørsfeltet vil bli liggende utover hele dagen, men man kan jo håpe at det flytter seg litt vestover i løpet av ettermiddagen, sier vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen til NTB.

Hun forklarer at det er snakk et frontsystem som kommer inn fra vest og legger seg som en slags stripe over hele landsdelen.

– Snøgrensa vil også være ganske lav. Det kommer ikke til å snø i Tromsø, men i indre og høyereliggende strøk kan nok nedbøren komme som snø, sier meteorologen.

Dette blir værvinneren

Dette står i store kontraster med Sørlandet, hvor sola vil skinne.

– Her ser det ganske bra ut. Det blir fint vær så å si hele dagen, sier Skjervagen. Samtidig bikker ikke temperaturen over 14 varmegrader, men det kan føles litt varmere på grunn av sola.

Hun drister seg etter hvert til å kåre en sørlandsby som landets værvinner på nasjonaldagen.

– Jeg tror nok at jeg vil si at det blir Kristiansand.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

I Kristiansand og på Sørlandet kan man ta fram solbrillene på nasjonaldagen i år. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Også buekorpsene kan se fram mot en god dag.

– På Vestlandet starter dagen med litt spredt regn, men for det meste vil det bli fint være fint vær. I Bergen kan man til og med få se sola utover dagen. Der ser det ut til å bli ganske bra.

Ber folk passe på pølsebodene i øst

Oslo og Østlandet har gjennom helgen kunnet nyte sommertemperaturer. Lørdag ble det målt 23 grader i hovedstaden, men det kan man ikke regne med på 17. mai. I hvert fall om Skjervagens kollega Bente Wahl har rett.

– Det blir et ganske stort omslag fra det været vi har hatt i helga. Mandag vil det komme noe nedbør, men selv om det er noe man ser ut til å slippe i Oslo på nasjonaldagen, vil det bli ganske mye kaldere. Jeg vil nok anbefale ull under bunaden, sier Wahl.

Hun forteller deretter at det er meldt mellom 13 og 14 grader, men at det også vil være en del vind.

– Det vil nok blåse en del mer enn det man er vant til på Østlandet. Dette er noe de som rigger opp pølseboder dagen i forveien, bør være oppmerksom på. I tillegg kan det jo bli en liten utfordring for fanebærerne, sier Wahl.