Politiet fikk melding om voldshendelsen, som skjedde på Romolslia i Trondheim, klokken 5.24 søndag morgen.

– Mannen, som var ute og luftet hunden, forteller at han ble utsatt for vold og at han er skadd. Han er fraktet med ambulanse til St. Olavs hospital, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

– Det fremstår tilfeldig, og det er en alvorlig sak, legger hun til.

Politiet opplyser at mannen ikke ble alvorlig skadd.

– Det kan ha vært brukt en gjenstand, ukjent hva, skriver de på Twitter.

Flere patruljer deltar i letingen, også hundepatruljer. Ingen er foreløpig pågrepet, og politiet leter etter to gjerningspersoner.

Politiet ber eventuelle vitner som kan ha opplysninger i saken, om å kontakte dem.