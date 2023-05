Nektet å stoppe for politiet – krasjet med rundkjøring

Politiet meldte først om at det var fem personer i bilen, men det viste seg å være seks.

Foruten to de alvorlig skadde personene betegnes fire som lettere skadd. Fem er fraktet til Ahus for behandling, mens sjåføren, en mann i 20-årene, kjøres til legevakt for behandling.

Istedenfor å stoppe for politiet, valgte sjåføren å akselerere kraftig og kjørte over rundkjøringen i et kryss mellom Kongsvingervegen og E6, skriver Øst politidistrikt på Twitter.