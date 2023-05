To pågrepet etter at flere er ranet i Oslo – skal ha brukt machete

Politiet opplyser at de fikk melding om ranene klokken 21.45. Tolv minutter senere var to personer pågrepet.

– Politiet har kontroll på to mistenkte etter melding om at flere personer skal ha blitt ranet i området Abelhaugen, skrev politiet på Twitter klokken 22.10.

Operasjonsleder Per-Ivar Iversen sier til NTB at det er to personer som er ranet.

– Den ene ble frarøvet en pakke sigaretter, mens den andre ble fratatt en caps, sier Iversen.

Han forteller at det ble truet med matche i begge ranene, men ingen av de fornærmede ble fysisk skadd. Politiet har kontroll på macheten som skal ha blitt brukt under ranene. De to som er pågrepet og mistenkt for ranene, er kjørt til politiets arrest.

– En jurist får ta en avgjørelse på hvor lenge de må bli, men de vil i alle fall få en mulighet til å forklare seg, sier Iversen.

Ifølge operasjonslederen var alle de involverte unge voksne, det vil si pluss/minus 20 år.