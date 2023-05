Politiet i Finnmark bekrefter på Twitter at to biler ble tatt av sørpeskred over E6 over Leirbotnvatn.

– To biler som har vært parkert ved siden av E6, er tatt av sørpeskredet og ført ut i elva. Det skal ikke være personer i kjøretøyene, skriver politiet.

Et vitne Kronstadposten har snakket med, forteller at bilene er dratt med fra parkeringsplassen og ligger på bunn i selve Leirbotnvatn. Avisen skriver at E6 er sperret ved stedet og at flere biler står i vann og is.

Ved 16.30-tiden skrev politiet at veitrafikksentralen er varslet og at entreprenør er på vei til stedet.