Batteriselskapet Morrow må låne mer penger fra eierne

Batteriprodusenten bygger den første kommersielle battericellefabrikken i Norge, og den første fabrikken er planlagt å stå klar i løpet av første kvartal neste år.

Nå har Å Energi, Maj Invest, Siemens Financial Services og ABB sagt ja til å gå inn med 567 millioner kroner i et konvertibelt lån, skriver Fædrelandsvennen.

– Det er en illustrasjon på at eierne har tro på selskapet. At vi får penger, og at dette er penger som gir oss styrefart fremover, sier konsernsjef Lars Christian Bacher.

Gigantfabrikken i Arendal vil koste hele 30 milliarder kroner når den er ferdig. Derfor må selskapet gjennom flere runder med innhenting av kapital, også fra eksterne investorer.