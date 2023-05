Regjeringen får kritikk for nytt rusutvalg

MDG mener det vil bidra til å sortere mennesker etter om de er «verdige» nok til å få hjelp, mens Venstre beskylder regjeringen for å være kunnskapsresistent, skriver Altinget.

Utvalget skal blant annet se på behovet for lovendringer som sikrer at rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straff, uten at avkriminalisering er aktuelt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) viser i en pressemelding til at det den senere tiden har skjedd en utvikling i domstolenes praksis på rusfeltet, og at politiet uttrykker usikkerhet om hvordan regelverket skal praktiseres.

– Det er paradoksalt at Mehl selv grunngir behovet for en ny utredning med at det er krevende å avgrense hvem som skal defineres som rusavhengig. Der ligger selve løsningen – vi trenger ikke at staten skal ta den vurderingen, sier helsepolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug i MDG.

Justispolitisk talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre mener regjeringen prøver å rydde opp i problemer den selv har skapt, og betegner det som uverdig.

– Nå skal Mehl utfordre en av de grundigste utredningene av norsk narkotikapolitikk vi har fått gjennom rusreformutvalget, kun fordi de er uenig i faktaene som kommer fram, sier hun.

Hun mener regjeringen er for mye fokusert på straff.

– At vi har en regjering som kan være så kunnskapsresistent, er intet mindre enn utrolig, og igjen er det de som sliter mest, som blir hardest rammet, sier hun.