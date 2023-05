Demenskoret vant publikumsprisen under Gullruten

Programmet var nominert sammen med VGTVs Bordtenniskameratene, Julian Rassat fra Kompani Lauritzen: Tropp 1 og bryteren Morten Thoresen fra Hodet i klemme.

Demenskoret startet som et hjerteprosjekt for programleder Ingrid Gjessing Linhave. Både mormoren og morfaren var rammet av sykdommen, og i dag lever faren hennes med demens.

Sammen med dirigent Kim Wisgaard og kormedlemmene har programmet bergtatt og rørt det ganske land. Etter at serien begynte å gå på TV første nyttårsdag, har Demenslinjen fått dobbelt så mange henvendelser.

– Vi var engstelige for at enkelte skulle kritisere det å be syke mennesker i en sårbar situasjon om å være på TV. Men vi tok helt feil – responsen har jo vært helt fantastisk, og koret har kun blitt møtt med kjærlighet, sa Gjessing Linhave til Se og Hør nylig.

Programmet er også nominert i kategoriene beste programleder, årets nye deltaker (Jan Runar Eliassen) og beste karakterdrevne dokumentarserie.