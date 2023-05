Ateistene går rettens vei for å bli livssynssamfunn

– Det virker som om staten antar at vi bare driver med bekjempelse av religion. Det ønsker vi å motbevise i retten, sier styremedlem Hasse Bergstrøm i Ateistene, tidligere kjent som Hedningssamfunnet, til Vårt Land.

På 70-tallet og utover var organisasjonen kjent som antireligiøs og de gjorde seg bemerket gjennom flere aksjoner med brodd mot Den norske kirke. Siden har organisasjonen endret seg, og i 2017 skiftet den navn til Ateistene.

I 2021 fikk organisasjonen avslag på søknaden om å bli registrert som livssynssamfunn. Bakgrunnen er at Statsforvalteren i Oslo og Viken mener hovedaktiviteten til organisasjonen er knyttet til å bekjempe religion.

Bergstrøm, som er jurist, skal føre saken for Ateistene og mener staten har tolket loven feil. Regjeringsadvokat Liv Inger Gjone Gabrielsen, som fører saken for staten, mener derimot at regelverket er tolket riktig.

– Departementet har vurdert det slik at Ateistene faller utenfor den avgrensningen av livssynssamfunn som følger av tros- og livssynssamfunnsloven. Dette bygger etter departementets syn på en riktig tolkning av loven, sier hun til avisen.

Saken behandles i Oslo tingrett mandag 15. mai. Retten har kun satt av én dag til saken.