Foreldre frifunnet for vold mot baby

Foreldreparet ble pågrepet i april 2021, mistenkt for grov vold mot sitt eget spedbarn. Barnet hadde da en rekke blåmerker og ribbeinsbrudd.

Paret ble løslatt tre uker senere og først i november 2022, etter en lang etterforskning, ble det tatt ut tiltale mot foreldreparet. Rettssaken startet 27. februar i år. Til tross for at sakkyndige i retten konkluderte med at barnets skader må ha vært påført, er foreldrene nå frifunnet, melder iTromsø.

I dommen kommer det fram at retten likevel mener det er «sterke holdepunkter for å konkludere med at funnene på fornærmede skyldes mishandling».

Retten trekker også fram at barnet har blitt passet av flere personer, og legger til at selv om det ikke er grunnlag for å mistenke noen av disse, kan de likevel ikke utelukke dem som gjerningspersoner.

Begge foreldrene nektet straffskyld og har hele tiden benektet at de har vært voldelig mot barnet. Retten konkluderer med at det ikke er mulig å bevise at skadene på barnet har oppstått ved én og samme anledning og foreldrene er derfor frifunnet.

Dommen er ikke rettskraftig.