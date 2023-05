Norwegian ser etter alternativer til Kastrup

De siste ukene har konflikten ført til forsinkelser for tusenvis av passasjerer. Bakgrunnen er mangel på flygeledere.

Nå ser Norwegian etter alternative flyplasser nær København, sier administrerende direktør Geir Karlsen i Norwegian til Ritzau.

– Om det er mulig på så kort varsel, vet jeg ikke, sier Karlsen.

Årsaken til flygeledermangelen er en konflikt i det statlige selskapet Naviair, som leverer tjenester til den sivile luftfarten i Danmark.

Tidligere har utfordringene blitt løst ved at flygelederne tar ekstravakter, noe de ikke har ønsket i april. Ifølge Berlingske har Naviair forsøkt å tvinge flygelederne på jobb.

Naviair opplyser at de torsdag la fram et forslag for sommeren, som vil medføre redusert behov for at flygeledere tar ekstravakter fram til 31. august. Det luftes også mulighet for et sommertillegg til flygelederne.

Det er ventet at partene fortsetter forhandlingene neste uke.