Ap og Senterpartiet vil ha 16-årsgrense på energidrikk

De to partiene vil gjøre mer for å beskytte barn og unge mot eksponering av usunn mat og drikke, og fremmer nå forslag i Stortinget for å følge opp.

− Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ta flere grep for å ta vare på barn og unges helse når vi nå ønsker å sette aldersgrense på energidrikk til 16 år og innføre forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. Det er etterspurt lenge og nå håper vi på flertall i Stortinget for saken, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth.

Forslagene fremmes i forbindelse med behandlingen av Folkehelsemeldingen.