Russiske sjøfolk får tilgang til et større område i Kirkenes

Politiet i Finnmark endrer landlovsbestemmelsene etter å ha hatt en høringsrunde.

I Kirkenes har politiet tatt hensyn til innspillene om at russiske sjøfolk ønsker tilgang til det russiske generalkonsulatet, samt tilgang til Kirkenes politistasjon.

– Vi ser at det kan være av betydning å ha disse lokasjonene innenfor landlovsområdet, samt at det vil lette mulig administrasjon for politidistriktet i form av varsling/søknad dersom lokasjonene befinner seg utenfor landlovsområdet, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Hun sier også at det er tatt hensyn til innspillene som omhandler sjøfolks mulighet til rekreasjon. Russiske sjøfolk får derfor tilgang til deler av Kirkenes sentrum, der det er butikker, kafeer og kulturtilbud.