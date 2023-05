Forsvarsministeren møtte ukrainske soldater: – Krigen kommer veldig nært

– Det gjør inntrykk å møte dem, dette er soldater som kommer fra strid, de får trening her også skal de tilbake til fronten. Krigen kommer veldig nært, og det kjennes veldig meningsfullt at de kan bidra til å gjøre de i best mulig stand til å forsvare seg, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

100 ukrainske soldater er på et militært opptreningsprogram på Værnes utenfor Trondheim. Opplæringen er på Heimevernets anlegg i Trøndelag. De 100 ukrainerne får spesialtrening innen lagførerledelse, sanitet og skarpskyting.

Gram forteller at de har fått gode tilbakemeldinger fra de ukrainske soldatene om treningsopplegget, og at det har blitt satt opp skyttergraver for å gi treningen mest mulig relevans for soldatene.

– Det var et positivt inntrykk av treningsopplegget, de ukrainske soldatene var godt motivert, og det var godt tilrettelagt fra forsvarets side, sier Gram.

Han understreker at treningen ikke bare er viktig for Ukraina, men også for Norge og Europa.

– Det vi har sett her er at det er viktig også for norsk og europeisk sikkerhet at denne typen maktbruk som kommer fra Putin og Russland ikke kan vinne fram.

Treningsprogrammet har fått navnet Operasjon Gungne. Gungne er ifølge norrøn tro Odins spyd.