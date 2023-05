Partene i Sudan er enige om evakuering og humanitær hjelp



Den sudanske hæren og den paramilitære gruppa RSF har torsdag inngått en prinsippavtale om evakuering av sivile og humanitær tilgang. Avtalen forplikter dem til å la alle sivile trygt forlate konfliktområder, og til å beskytte sivile forsyninger. Partene skal også forsøke å inngå en våpenhvile.

Sudan har de siste ukene vært åstedet for brutale kamper mellom hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og RSF-sjefen Mohamed Hamdan Dagalo. Nær 150.000 mennesker har flyktet til nabolandene, mens 700.000 er internt fordrevet i Sudan.

Russland bestrider meldinger om ukrainsk gjennombrudd

Det russiske forsvarsdepartementet bestrider meldinger om at ukrainske styrker har brutt gjennom flere steder langs den russiske frontlinjen. I en uttalelse skriver forsvarsdepartementet at meldingene som sirkulerer om et gjennombrudd, «ikke korresponderer med virkeligheten».

– Den generelle situasjonen i området der den militære spesialoperasjonen pågår, er under kontroll, heter det i uttalelsen. Den kommer etter at russiske militærbloggere har omtalt ukrainske framskritt rundt Bakhmut, noe både Wagner-gruppa og Ukraina også melder om.

WSJ: USA ser på løsninger med tredjeland for å få løslatt fengslet journalist

USA snakker med land som har pågrepet russiske statsborgere, og kan ha mål om en treveis fangeutveksling mot journalisten Evan Gershkovich, skriver Wall Street Journal.

Avisa – Gershkovichs arbeidsgiver – skriver at amerikanerne er i samtaler med andre land som har fengslet russere. Angivelig forsøker de å få klarhet i om landene kan være interesserte i en fangeutveksling der russere løslates i bytte mot Gershkovich og Paul Whelan, en annen amerikaner som sitter fengslet i Russland.

Musk: Har funnet ny Twitter-sjef

Elon Musk sier at han har funnet sin etterfølger som Twitter-sjef. Vedkommende, som er en kvinne, vil overta om seks uker, tvitrer han. Tesla-gründeren varslet for nærmere et halvt år siden at han aktet å gå av som administrerende direktør for Twitter, som han kjøpte for rundt 470 milliarder kroner i oktober.

Ifølge Wall Street Journal er Twitter i samtaler med reklamesjef Linda Yaccarino i NBC om å ta over jobben. Avisa skriver at Yaccarino er kjent for å ha tette bånd med markedsførere og reklamebyråer, og at hun har rykte på seg for å være en knallhard forhandler.

En person pågrepet etter brann i Kristiansand

Politiet har pågrepet en person som er mistenkt for å ha forårsaket en brann i en enebolig i Kristiansand natt til fredag. Vedkommende er siktet for å ha forårsaket brannen.

Alle personene i huset var ute da nødetatene ankom, og det er ikke meldt om personskader. Brannmannskapene fikk raskt kontroll over brannen i eneboligen, som var ubeboelig i natt på grunn av røyk- og pulverskader.

Mann i 30-årene knivstukket i Klepp

En mann ble natt til fredag knivstukket i Klepp i Rogaland. Han skal ikke ha blitt alvorlig skadd, men er fraktet til sykehus.

Voldshendelsen skjedde på Orstad i Klepp kommune, og politiet fikk melding om hendelsen klokken 2.20 natt til fredag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for knivstikkingen.