Mann i 30-årene knivstukket i Klepp

Voldshendelsen skjedde på Orstad i Klepp kommune, og politiet fikk melding om hendelsen klokken 2.20 natt til fredag, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk først melding om ordensforstyrrelse i nærheten av en dagligvarebutikk, og da patruljen kom til stedet, fikk de kontroll på en aggressiv og beruset mann i 20-årene i nærheten.

Like etter tok en annen mann kontakt med politiet som var på stedet. Han fortalte at han like før var blitt utsatt for vold av mannen som politiet hadde anholdt, og viste fram en stikkskade.

Den fornærmede er fraktet til Stavanger universitetssjukehus til behandling, mens den mistenkte mannen i 20-årene er pågrepet og sitter i arrest.

Mistenkte og fornærmede skal ikke kjenne hverandre fra før. Politiet har avhørt flere vitner på stedet.

Av hensyn til etterforskningen vil ikke politiet gå ut med mer informasjon nå.